Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha e da sobrinha em Guarapari
Um homem de 39 anos foi preso por suspeita de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos e de uma sobrinha, que tinha 14 anos na época do fato. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), da Polícia Civil, em Guarapari, na casa do suspeito.
De acordo com o delegado Marcelo Santiago, o homem se aproveitava do momento em que a mãe da filha estava dormindo para cometer os abusos sexuais há, pelo menos, três anos. Ele ainda é investigado por maus-tratos e lesões corporais contra a filha e outros filhos, também crianças.
Além dos abusos, ele é investigado por maus-tratos e lesões corporais contra a vítima e os outros dois filhos, que são crianças. As agressões físicas e verbais eram realizadas na frente de todos os integrantes da família. Essa prática era constante porque ele não aceitava que a filha tivesse qualquer tipo de relacionamento com jovens do sexo masculino, disse.
ABUSO DA SOBRINHA DESCOBERTO DURANTE INVESTIGAÇÕES
Durante as investigações, que tiveram início após uma denúncia anônima, os policiais também descobriram que o homem teria abusado sexualmente de uma sobrinha, que tinha 14 anos na época do ocorrido.
Foram realizadas diligências no local e foi constatada a veracidade dos fatos. No decorrer das investigações, foi descoberto que esse detido também teria abusado sexualmente de uma sobrinha, que na época dos abusos tinha 14 anos, informou.
O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, maus tratos, lesão corporal e ameaça. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG), onde permanece à disposição da Justiça.
DENÚNCIAS
O delegado destacou que caso a população tenha informações sobre quaisquer crimes contra Crianças e Adolescentes, as denúncias anônimas podem ser realizadas por meio do Disque-Denúncia 181. Todas as informações fornecidas são apuradas e, caso queira denunciar pessoalmente, a pessoa pode se dirigir à unidade da DPCAI para prestar queixa, completou o delegado.