As investigações tiveram início após uma denúncia anônima Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da filha e da sobrinha em Guarapari

Um homem de 39 anos foi preso por suspeita de abuso sexual contra a própria filha de 17 anos e de uma sobrinha, que tinha 14 anos na época do fato. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), da Polícia Civil , em Guarapari , na casa do suspeito.

De acordo com o delegado Marcelo Santiago, o homem se aproveitava do momento em que a mãe da filha estava dormindo para cometer os abusos sexuais há, pelo menos, três anos. Ele ainda é investigado por maus-tratos e lesões corporais contra a filha e outros filhos, também crianças.

Além dos abusos, ele é investigado por maus-tratos e lesões corporais contra a vítima e os outros dois filhos, que são crianças. As agressões físicas e verbais eram realizadas na frente de todos os integrantes da família. Essa prática era constante porque ele não aceitava que a filha tivesse qualquer tipo de relacionamento com jovens do sexo masculino, disse.

ABUSO DA SOBRINHA DESCOBERTO DURANTE INVESTIGAÇÕES

Durante as investigações, que tiveram início após uma denúncia anônima, os policiais também descobriram que o homem teria abusado sexualmente de uma sobrinha, que tinha 14 anos na época do ocorrido.

Foram realizadas diligências no local e foi constatada a veracidade dos fatos. No decorrer das investigações, foi descoberto que esse detido também teria abusado sexualmente de uma sobrinha, que na época dos abusos tinha 14 anos, informou.

O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, maus tratos, lesão corporal e ameaça. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG), onde permanece à disposição da Justiça.

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