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Crime

Homem é preso por tentar matar ex-namorada em Linhares

O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira (23), no Bairro Planalto; o homem foi detido e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL)

Publicado em 23 de Novembro de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2018 às 20:21
Penitenciária Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um homem de 25 anos foi preso pela polícia após tentar matar a ex-namorada, na madrugada desta sexta-feira (23), no Bairro Planalto, em Linhares, Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar, militares descobriram o caso por meio de uma denúncia anônima, no qual foi informado que três vítimas do crime estariam no Hospital Geral de Linhares (HGL) após uma tentativa de homicídio por arma branca. 
Segundo uma adolescente de 16 anos, o ex teria discutido com dois amigos dentro da casa, após uma brincadeira, e, durante o tumulto, foi agredida fisicamente por ele. Irritado, o homem foi embora. Porém, minutos depois, o ex-companheiro retornou à residência e atacou as vítimas com vários golpes de faca por conta do desentendimento.
Após buscas, a polícia localizou o suspeito em frente a uma residência, portando uma arma branca, que foi utilizada no crime. Ele foi detido em flagrante e conduzido à delegacia, com ferimentos no joelho, braço, pulsos, costas e arranhões no rosto devido à briga.
Por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e por violência doméstica. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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