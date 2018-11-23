Homem é preso por tentar matar ex-namorada em Linhares

Um homem de 25 anos foi preso pela polícia após tentar matar a ex-namorada, na madrugada desta sexta-feira (23), no Bairro Planalto, em

De acordo com a, militares descobriram o caso por meio de uma denúncia anônima, no qual foi informado que três vítimas do crime estariam noapós uma tentativa de homicídio por arma branca.

Segundo uma adolescente de 16 anos, o ex teria discutido com dois amigos dentro da casa, após uma brincadeira, e, durante o tumulto, foi agredida fisicamente por ele. Irritado, o homem foi embora. Porém, minutos depois, o ex-companheiro retornou à residência e atacou as vítimas com vários golpes de faca por conta do desentendimento.