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Abordagem de veículo

Homem é preso por porte ilegal de arma na BR 101, em São Mateus

Suspeito foi abordado na rodovia em São Mateus. No porta-luvas do carro havia um revólver calibre 38 carregado com seis munições

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 15:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 15:55
O revólver e as munições foram encontradas no porta-luvas do veículo Crédito: Divulgação/PRF
Um homem, que não teve o nome e a idade informados, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 57 da BR 101, em São Mateus, região Norte do Estado. Ele foi detido na noite desta terça-feira (21) por porte ilegal de arma.
De acordo com a PRF, o acusado viajava pela rodovia com um revólver calibre 38, mas não tinha autorização para portar a arma. O carro, um Volkswagen Golf com dois ocupantes, foi abordado por volta das 22h30. Durante a fiscalização do veículo, o revólver carregado com seis munições foi encontrado no porta-luvas.
O condutor alegou para os policiais que tem a arma para se proteger, pois mora em uma região afastada. O suspeito e o passageiro foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

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