Homem é preso por porte ilegal de arma na BR 101, em São Mateus

Um homem, que não teve o nome e a idade informados, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no quilômetro 57 da BR 101, em São Mateus, região Norte do Estado. Ele foi detido na noite desta terça-feira (21) por porte ilegal de arma.
De acordo com a PRF, o acusado viajava pela rodovia com um revólver calibre 38, mas não tinha autorização para portar a arma. O carro, um Volkswagen Golf com dois ocupantes, foi abordado por volta das 22h30. Durante a fiscalização do veículo, o revólver carregado com seis munições foi encontrado no porta-luvas.
O condutor alegou para os policiais que tem a arma para se proteger, pois mora em uma região afastada. O suspeito e o passageiro foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus.