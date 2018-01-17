Homem é preso por matar caseiro a facadas em Castelo

Um homem de 36 anos foi preso na noite desta terça-feira (16) por matar um caseiro a facadas no interior de Castelo, no Sul do Estado. O crime aconteceu no dia 3 de dezembro do ano passado e foi motivado por uma suspeita de traição da esposa dele com a vítima.
O corpo de Dejacir Ferreira da Silva, de 41 anos, foi encontrado em uma casa, em Pedregulho, zona rural de Castelo.
O acusado, identificado pela polícia pelas iniciais A. D. S, de 36 anos, foi preso em São Cristóvão, também no interior do município. Após ser ouvido, foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde aguardará seu julgamento.