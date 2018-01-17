Homem é preso por matar caseiro a facadas em Castelo

O corpo de Dejacir Ferreira da Silva, de 41 anos, foi encontrado em uma casa, em Pedregulho, zona rural de Castelo.

O acusado, identificado pela polícia pelas iniciais A. D. S, de 36 anos, foi preso em São Cristóvão, também no interior do município. Após ser ouvido, foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde aguardará seu julgamento.