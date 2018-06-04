Homem é preso por estuprar e manter jovem em cárcere privado no ES

Crime será investigado pela DPCA Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo

Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (04), em Vila Velha, acusado de estuprar e manter uma jovem de 17 anos em cárcere privado. O homem, que já tem passagem pela polícia, também é acusado de agredir a adolescente. O bairro onde o crime foi registrado não foi divulgado pela polícia para proteger a identidade da vítima.

De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os crimes eram de conhecimento da comunidade, que fez uma série de denúncias à polícia.





"Essa jovem, além de ter sofrido violência física, sofreu uma intensa violência psicológica. Ela chegou a sofrer alguns estupros, porque ele mantinha relações com ela de forma forçada, e isso era do conhecimento da comunidade. As pessoas da região sabiam o que ele fazia e por isso surgiu um número elevado de denúncias. É importante que as pessoas denunciem e levem ao conhecimento da polícia todo tipo de crime", afirmou Pazolini.