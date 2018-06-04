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Em Vila Velha

Homem é preso por estuprar e manter jovem em cárcere privado no ES

Crime é investigado pela Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA)

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 12:06
Crime será investigado pela DPCA Crédito: Marcos Fernandez | Arquivo
Um homem de 28 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (04), em Vila Velha, acusado de estuprar e manter uma jovem de 17 anos em cárcere privado. O homem, que já tem passagem pela polícia, também é acusado de agredir a adolescente. O bairro onde o crime foi registrado não foi divulgado pela polícia para proteger a identidade da vítima.
De acordo com o delegado Lorenzo Pazolini, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), os crimes eram de conhecimento da comunidade, que fez uma série de denúncias à polícia.
 
"Essa jovem, além de ter sofrido violência física, sofreu uma intensa violência psicológica. Ela chegou a sofrer alguns estupros, porque ele mantinha relações com ela de forma forçada, e isso era do conhecimento da comunidade. As pessoas da região sabiam o que ele fazia e por isso surgiu um número elevado de denúncias. É importante que as pessoas denunciem e levem ao conhecimento da polícia todo tipo de crime", afirmou Pazolini.
O homem foi preso de forma preventiva e vai responder por cárcere privado, estupro e violência física. "Ele já tem alguns antecedentes criminais, relacionados sempre a violência e agressões físicas. No caso de hoje (segunda), além de manter essa jovem em cárcere privado, ele a obrigava a manter relações sexuais. Temos aí o crime de estupro, o cárcere privado e violência física na forma da lei Maria da Penha. São crimes graves. Essa jovem ficou mantida em cárcere privado durante um tempo considerável", explicou o delegado.

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