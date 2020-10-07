Homem é preso por atrair e assassinar amigo em Morada de Laranjeiras

Suspeitos de assassinato em Morada de Laranjeiras são presos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Washington Batista dos Santos Negrelli, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (06), durante uma operação policial no bairro das Laranjeiras, na Serra , suspeito do crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. A vítima, que era um amigo dele segundo a polícia, é Carlos Augusto Fernandes Simões, de 20 anos. O crime aconteceu no mês de março, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra. De acordo com informações da Polícia Civil, o criminoso foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.

Também segundo a PC, inicialmente os fatos apontavam para o crime de homicídio, porém, no decorrer das investigações, o caso passou a ser tratado como latrocínio. No dia do crime, o jovem foi atraído até o local da execução para usar drogas na companhia dos suspeitos, mas a intenção da dupla era matar a vítima para pegar a arma e motocicleta dela, o que foi feito após o assassinato.

Além da prisão desta terça (06), o outro suspeito do crime, Marlon Henrique Lima e Silva, já se encontra preso e confessou a autoria, dinâmica e motivação do crime.

De acordo com a apuração do repórter Diony Silva, para a TV Gazeta, todo o desenrolar do crime foi premeditado. A vítima foi levada até o local escolhido e foi executada com um tiro no pescoço. Além disso, segundo o delegado à frente do caso, Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, os três homens - a vítima e os dois suspeitos - tinham envolvimento com o tráfico na região de Barcelona.