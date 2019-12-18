Homem é preso por ameaçar ex-mulher duas horas após sair de delegacia

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva

Um vendedor de 26 anos foi preso duas horas após sair da delegacia na madrugada desta quarta-feira (18) no bairro André Carloni, na Serra . De acordo com a vítima, o agressor não aceita o fim do relacionamento dos dois, que durou um ano e oito meses. Em depoimento à polícia, a vítima contou que já havia sido agredida pelo vendedor.

Na manhã desta terça-feira (17), o ex-companheiro a agrediu e ameaçou novamente. Ela, então, procurou a Delegacia da Mulher da Serra e registrou um boletim de ocorrência. A mulher seguiu para o trabalho, mas, por volta das 14h, o vendedor voltou a procurá-la e a fazer ameaças. A mulher acionou a polícia e o suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

A mulher solicitou medida protetiva. No entanto, como ela não queria que o ex-companheiro ficasse preso, acabou não representando criminalmente contra ele. O vendedor foi solto por volta das 4 horas desta quarta-feira (18) e procurou a vendedora novamente.

Ao sair da delegacia, ele foi até a residência onde os dois moravam em André Carloni, na Serra. O homem pulou o muro, arrombou a porta e voltou a ameaçar a ex-companheira. Ele descumpriu a medida protetiva que determinava seu afastamento, foi e levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória.