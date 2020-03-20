Homem é preso no ES por ameaçar adolescentes e pedir fotos íntimas

Homem usava redes sociais para pedir fotos íntimas e ameaçar vítimas Crédito: Pixabay

Um homem de 32 anos foi preso em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (20), por ameaçar adolescentes e solicitar a eles fotos íntimas pelas redes sociais. O suspeito usava um perfil falso no Facebook para cometer o crime.

De acordo com a polícia, os crimes começaram em janeiro deste ano, e pelo menos três adolescentes de 12, 13 e 15 anos foram vítimas. Usando um nome falso e se passando por uma mulher, o suspeito entrava em contato pela rede social.

"Ele criou um perfil falso com nome 'Gabriela Martins' por onde fazia contato e solicitava fotos íntimas. Quem se negava a passar, ele ameaça sequestrar e ainda dava informações a respeito da pessoa, mostrando que conhecia as vítimas e a rotina delas" Breno Andrade - Delegado

As investigações começaram após três mães procurarem a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) e relatarem as ameaças que os filhos estavam sofrendo pelo Facebook.

Durante a investigação, uma das vítimas chegou a ser abordada pelo suspeito na rua, que tentou sequestrá-la usando um carro. "Ela estava voltando da escola quando um carro parou e o suspeito tentou puxá-la para dentro. Ela conseguiu correr e fugir, mas viu quem era a pessoa que estava no veículo", contou o delegado.

Já com um suspeito identificado, a polícia chamou a adolescente para reconhecê-lo. A vítima confirmou que se tratava da pessoa que tentou sequestrá-la. Com isso, o delegado solicitou um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito e a prisão temporária dele.

Delegado Brenno Andrade responsável pela investigação Crédito: Arquivo/AG

"Prendemos o suspeito nesta manhã. Ele nega o crime, mas temos provas que comprovam que foi ele, inclusive o reconhecimento de uma das vítimas. Ele diz que não as conhecia, mas acreditamos que sabia quem elas eram, já que tinha conhecimento da rotina", declarou o delegado.