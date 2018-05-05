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Crime Federal

Homem é preso em flagrante com R$ 16,3 mil em notas falsas no ES

A investigação também revelou que ele gerenciava diversos grupos de Whatsapp

Publicado em 05 de Maio de 2018 às 00:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2018 às 00:26
Jovem preso com dinheiro falso Crédito: Divulgação Polícia Civil
Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (04), em Guarapari. Ele foi detido pela Polícia Militar com uma nota falsa de R$ 100. No entanto, após buscas, a polícia encontrou em um esconderijo R$ 16,3 mil em notas falsas, um cheque e uma máquina de corte de papel manual. A investigação também revelou que ele gerenciava diversos grupos de Whatsapp onde criminosos de todo o Brasil comercializavam e trocavam informações sobre falsificação de documentos, dinheiro, armas e drogas.
De acordo com o delegado da Polícia Civil de Guarapari o jovem já possui passagem por porte de arma e roubo. 
Preso, ele não quis dar mais informações sobre o esquema e também não indicou onde falsificava as notas. O acusado apenas afirmou que compra as cédulas de São Paulo e as distribui.
Como o crime de falsificação de moeda é de competência Federal, a Polícia Civil informou que vai comunicar a prisão à Polícia federal. 
 

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