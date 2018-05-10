Homem é preso em Cariacica suspeito de estuprar adolescente

Acusado identificado como Gelson, de 34 anos, teria abusado de adolescente de 16 Crédito: Reprodução

Um vendedor autônomo, 34 anos, foi preso, nesta quinta-feira (10), acusado de estuprar a namorada de um amigo dele, uma adolescente de 16 anos, em Cariacica. O caso chegou ao conhecimento da polícia depois que o vendedor deu entrada no hospital ao ser espancado por traficantes revoltados com o abuso sexual. Moradores e testemunhas contaram à polícia que ele ficava violento e abordava mulheres após usar drogas.

O crime aconteceu na noite do dia 20 de janeiro. Segundo informações da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o vendedor Gelson Aparecido dos Santos, um amigo dele e adolescente foram de carro até uma boca de fumo comprar cocaína, em Piranema, Cariacica. O trio estava no carro de Gelson, uma Parati, guiada por ele, após deixarem um bar.

"Ao chegarem no local, o namorado da adolescente saiu do carro e foi comprar a droga. Ao se ver sozinho no carro com a adolescente, o suspeito arrancou com o veículo e seguiu por cerca de seis quilômetros, onde parou às margens de uma estrada e abusou da jovem", explicou o delegado Lorenzo Pazolini.

No caminho até o local, a adolescente ligou a câmera do celular sem Gelson perceber e registrou as ameaças dele. "As imagens são provas materiais de tudo que aconteceu", enfatizou o delegado.

Quando parou o carro, ela passou a gritar por socorro e lutou com o suspeito. Uma moradora viu o desespero da jovem e também fez alarde, pedindo por ajuda. Nesse momento, a adolescente conseguiu pular pela janela do carro e escapar do agressor.

A menor de idade conseguiu encontrar o namorado. Ele contou para amigos que, revoltados, se uniram em busca do agressor para se vingarem. Gelson foi encontrado próximo ao local do estupro, foi rendido pelo grupo e agredido com paus e pedras. O bando tentou colocá-lo dentro do porta-malas do carro, mas ele escapou. Populares encontraram ele e pediram socorro ao Samu, que o levou para o Hospital São Lucas.

Ao dar entrada na unidade de saúde, policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local para atender à ocorrência como tentativa de homicídio contra Gelson. Porém, descobriram que apesar de vítima das agressões, ele também era suspeito do estupro contra a adolescente

O crime contra a menina foi encaminhado para a DPCA, onde foi investigado. Ontem, Gelson foi preso em Vila Velha pela DPCA em cumprimento ao mandando de prisão preventiva expedido pela Justiça. "Ele foi denunciado pelo Ministério Público, portanto, já é réu neste processo e vai responder preso até o julgamento", pontuou o delegado.

Pazolini explicou que também corre na Polícia Civil uma investigação para identificar os envolvidos na agressão contra Gelson. Em depoimento, ele negou o abuso, disse que a jovem aceitou se relacionar com ele, mas que não lembra muito sobre o dia dos fatos pois estava sob efeito de drogas e alcool. O homem foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha.