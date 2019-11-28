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Vila Velha

Homem é preso depois de ameaçar motoristas e arranhar carros no ES

O homem pedia dinheiro no sinal e, quando os motoristas não davam, ele depredava os veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 13:05

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 13:05

Policiais que estava em um blitz prenderam o suspeito, no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem, de 58 anos, foi preso após ameaçar motoristas e danificar veículos na Rua Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha, na noite dessa quarta-feira (27). Ele foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) e reconhecido pelas vítimas.
As testemunhas contaram para a polícia que, quando paravam no semáforo, o suspeito ameaçava e exigia dinheiro. Caso as vítimas não dessem uma moeda, o homem ficava bravo e danificava o veículo das vítimas.

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Minha namorada estava me esperando. Comemos um churrasquinho e, quando entramos no carro, ele se aproximou e começou a bater no vidro pedindo um trocado. Eu disse que não tinha e ele tirou um objeto do bolso e começou a me ameaçar, ainda com o vidro levantado. Eu arranquei o carro e ele arranhou o veículo, contou uma das vítimas.
Na mesma rua estava acontecendo uma blitz e os motoristas pediram ajuda para os policiais. O suspeito foi preso na sequência e levado para o DPJ de Vila Velha. As vítimas prestaram depoimento e o reconheceram.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta

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