Homem é preso depois de ameaçar motoristas e arranhar carros no ES

Policiais que estava em um blitz prenderam o suspeito, no ES Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um homem, de 58 anos, foi preso após ameaçar motoristas e danificar veículos na Rua Henrique Moscoso, no Centro de Vila Velha , na noite dessa quarta-feira (27). Ele foi levado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) e reconhecido pelas vítimas.

As testemunhas contaram para a polícia que, quando paravam no semáforo, o suspeito ameaçava e exigia dinheiro. Caso as vítimas não dessem uma moeda, o homem ficava bravo e danificava o veículo das vítimas.

Minha namorada estava me esperando. Comemos um churrasquinho e, quando entramos no carro, ele se aproximou e começou a bater no vidro pedindo um trocado. Eu disse que não tinha e ele tirou um objeto do bolso e começou a me ameaçar, ainda com o vidro levantado. Eu arranquei o carro e ele arranhou o veículo, contou uma das vítimas.

Na mesma rua estava acontecendo uma blitz e os motoristas pediram ajuda para os policiais. O suspeito foi preso na sequência e levado para o DPJ de Vila Velha. As vítimas prestaram depoimento e o reconheceram.