Homem é preso com submetralhadora de fabricação artesanal em Cariacica

Submetralhadora de fabricação artesanal, munição, dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Civil em Cariacica Crédito: Divulgação / Polícia Civil

Um homem de 19 anos foi preso com uma submetralhadora de fabricação artesanal no bairro Rio Marinho, em Cariacica . A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (29) e foi realizada por policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil , que já investigava o homem por envolvimento no tráfico de drogas.

O suspeito foi localizado dentro da própria residência. Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380, carregadores, entorpecentes, rádios comunicadores, uma balança de precisão e dinheiro.

Segundo o delegado titular da Denarc, Tarcísio Otoni, o homem tinha participação ativa no tráfico de drogas da região. Nossas investigações indicaram que este indivíduo acumulava as funções de soldado do tráfico e vapor, ou seja, vendia a droga diretamente para o usuário e também responsável pela segurança da boca, disse.

O homem foi preso em flagrante e autuado nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

O delegado afirmou que as investigações continuam e que a população pode auxiliar a polícia com denúncias por meio do Disque-Denúncia 181, de forma anônima. Nosso objetivo é identificar as lideranças da organização criminosa que atua na região, e também a origem das drogas traficadas em Rio Marinho. A população pode contribuir fazendo denuncias anônimas, por meio Disque-Denúncia 181 ou disquedenuncia181.es.gov.br, completou.

PM APREENDE ARMAS E DETÉM TRÊS SUSPEITOS

Pistolas e munições apreendidas pela Polícia Militar no bairro Operário, em Cariacica Crédito: Divulgação / Polícia Militar

No bairro Operário, a Polícia Militar apreendeu quatro pistolas e efetuou a prisão de três suspeitos entre a noite desta segunda (29) e a madrugada desta terça (30).

A primeira abordagem aconteceu por volta das 20h, quando policiais faziam patrulhamento na Rua dos Estudantes e visualizou um suspeito que tentou se livrar de um objeto e fugir assim que se deparou com a viatura. O homem, de 29 anos, foi abordado e os policiais verificaram que o objeto era uma pistola calibre .380 com 16 munições e um carregador reserva com mais 18.

Já a segunda apreensão aconteceu no início da madrugada na Avenida São José. Segundo a PM, três homens tentaram fugir ao perceberem que seriam abordados. Dois dos suspeitos, um de 21 e outro de 26 anos foram alcançados. Com eles foram apreendidas duas pistolas 9mm, ambas com 17 munições, além de um carregador com outros 14 reservas.

Pistolas e munições apreendidas pela Polícia Militar no bairro Operário, em Cariacica Crédito: Divulgação / Polícia Militar

A polícia solicitou reforço para localizar o terceiro suspeito, mas ele não foi encontrado. Mas, durante as buscas, foi encontrada mais uma pistola calibre .380 carregada com mais 15 munições, que foi apreendida.