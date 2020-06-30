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Bairro Rio Marinho

Homem é preso com submetralhadora de fabricação artesanal em Cariacica

Suspeito já era investigado por envolvimento no tráfico de drogas, de acordo com informações da polícia. Na casa ainda foram encontrados dinheiro, entorpecentes, munições e outros objetos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 12:49

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 12:49

Submetralhadora de fabricação artesanal, munição, dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Civil em Cariacica
Submetralhadora de fabricação artesanal, munição, dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Civil em Cariacica Crédito: Divulgação / Polícia Civil
Um homem de 19 anos foi preso com uma submetralhadora de fabricação artesanal no bairro Rio Marinho, em Cariacica. A prisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (29) e foi realizada por policiais do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil, que já investigava o homem por envolvimento no tráfico de drogas.
O suspeito foi localizado dentro da própria residência. Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre .380, carregadores, entorpecentes, rádios comunicadores, uma balança de precisão e dinheiro.
Segundo o delegado titular da Denarc, Tarcísio Otoni, o homem tinha participação ativa no tráfico de drogas da região. Nossas investigações indicaram que este indivíduo acumulava as funções de soldado do tráfico e vapor, ou seja, vendia a droga diretamente para o usuário e também responsável pela segurança da boca, disse.

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O homem foi preso em flagrante e autuado nos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O delegado afirmou que as investigações continuam e que a população pode auxiliar a polícia com denúncias por meio do Disque-Denúncia 181, de forma anônima. Nosso objetivo é identificar as lideranças da organização criminosa que atua na região, e também a origem das drogas traficadas em Rio Marinho. A população pode contribuir fazendo denuncias anônimas, por meio Disque-Denúncia 181 ou disquedenuncia181.es.gov.br, completou.

PM APREENDE ARMAS E DETÉM TRÊS SUSPEITOS

Pistolas e munições apreendidas pela Polícia Militar no bairro Operário, em Cariacica
Pistolas e munições apreendidas pela Polícia Militar no bairro Operário, em Cariacica Crédito: Divulgação / Polícia Militar
No bairro Operário, a Polícia Militar apreendeu quatro pistolas e efetuou a prisão de três suspeitos entre a noite desta segunda (29) e a madrugada desta terça (30).
A primeira abordagem aconteceu por volta das 20h, quando policiais faziam patrulhamento na Rua dos Estudantes e visualizou um suspeito que tentou se livrar de um objeto e fugir assim que se deparou com a viatura. O homem, de 29 anos, foi abordado e os policiais verificaram que o objeto era uma pistola calibre .380 com 16 munições e um carregador reserva com mais 18.
Já a segunda apreensão aconteceu no início da madrugada na Avenida São José. Segundo a PM, três homens tentaram fugir ao perceberem que seriam abordados. Dois dos suspeitos, um de 21 e outro de 26 anos foram alcançados. Com eles foram apreendidas duas pistolas 9mm, ambas com 17 munições, além de um carregador com outros 14 reservas.
Pistolas e munições apreendidas pela Polícia Militar no bairro Operário, em Cariacica
Pistolas e munições apreendidas pela Polícia Militar no bairro Operário, em Cariacica Crédito: Divulgação / Polícia Militar
A polícia solicitou reforço para localizar o terceiro suspeito, mas ele não foi encontrado. Mas, durante as buscas, foi encontrada mais uma pistola calibre .380 carregada com mais 15 munições, que foi apreendida.
Todas as armas de fogo apreendidas, munições e os detidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica.

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