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Tráfico

Homem é preso com droga escondida em local inusitado em Alegre

O flagrante aconteceu na noite desta segunda-feira (26). Uma mulher que estava com o suspeito conseguiu fugir

Publicado em 27 de Março de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 12:36
Homem é preso escondendo droga dentro de poupançudo em Alegre Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Um homem de 29 anos foi preso com diversas pedras de crack escondidas dentro de um "poupançudo", um cofrinho de borracha distribuído por um banco. O flagrante aconteceu na noite desta segunda-feira (26), em Alegre, na região do Caparaó. O suspeito estava com uma mulher, que conseguiu fugir do local.
A prisão de Maycon Souza de Oliveira ocorreu após uma denúncia de que ele e uma mulher estariam vendendo drogas na Rua Carlos de Oliveira no bairro Charqueada, próximo a uma chácara. Eles foram localizados por volta das 19h30 e a suspeita sinalizou para Maycon fugir do local, pois a PM havia chegado.
Ela conseguiu fugir, mas Maycon doi detido. No total foram apreendidas 53 pedras de crack e uma maior, que renderia outras 100.
Maycon foi levado para a a delegacia de Alegre, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Posteriormente ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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