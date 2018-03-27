Homem é preso com droga escondida em local inusitado em Alegre

Homem é preso escondendo droga dentro de poupançudo em Alegre Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Um homem de 29 anos foi preso com diversas pedras de crack escondidas dentro de um "poupançudo", um cofrinho de borracha distribuído por um banco. O flagrante aconteceu na noite desta segunda-feira (26), em Alegre, na região do Caparaó. O suspeito estava com uma mulher, que conseguiu fugir do local.

A prisão de Maycon Souza de Oliveira ocorreu após uma denúncia de que ele e uma mulher estariam vendendo drogas na Rua Carlos de Oliveira no bairro Charqueada, próximo a uma chácara. Eles foram localizados por volta das 19h30 e a suspeita sinalizou para Maycon fugir do local, pois a PM havia chegado.

Ela conseguiu fugir, mas Maycon doi detido. No total foram apreendidas 53 pedras de crack e uma maior, que renderia outras 100.