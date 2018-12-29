Homem é preso com carro roubado após passar pela 3ª Ponte

Agriberto Pimenta Pinto, de 26 anos, foi preso, na noite de sexta-feira (28), quando estava parado na cancela do pedágio da Terceira Ponte, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, ele dirigia um veículo roubado no bairro Interlagos, em Vila Velha, que foi reconhecido no Cerco Inteligente de Segurança.
"Nós fomos acionados pelo Cerco Inteligente de Segurança. A gente estava próximo à praça do pedágio e abordamos o veículo na cancela do pedágio. E conseguimos recuperar o carro. Ele não tinha dinheiro para pagar o pedágio e não reagiu", contou o inspetor da Guarda Municipal de Vitória, Leonardo Baêta, à TV Gazeta.
De acordo com a TV Gazeta, Agriberto disse que não foi ele quem roubou o carro, mas iria levar o veículo de Vila Velha para Serra. "Ele iria receber R$ 500 para levar o carro para o município da Serra", disse Baêta, informando que os criminosos adulteraram as placas e usaram o carro para cometerem vários assaltos em Vila Velha.
Segundo a Guarda, Agriberto tem passagem pela polícia por receptação e foi levado para o Centro Triagem de Viana.
O Cerco
O Cerco Inteligente de Segurança contabiliza, até o momento, 89 veículos recuperados com a ajuda do sistema, que entrou em funcionamento em abril de 2018. São 70 câmeras com sistema de monitoramento OCR (reconhecimento óptico de caracteres), que leem as placas e fotografam as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passam pelas barreiras.