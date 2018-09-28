Homem é preso com armas e drogas em Vila Velha

Um homem foi preso com duas pistolas, uma calibre .40 e outra .45, um simulacro de arma de fogo, 43 munições, vários pinos de cocaína, pedras de crack e maconha na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Glória, em Vila Velha. Carlos Alexandre Silva Bessa, de 30 anos, foi autuado em flagrante por policiais da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP).
De acordo com o titular da delegacia, Henrique Vidigal, os policiais foram até o bairro para investigar um caso de latrocínio roubo seguido de morte e, quando chegaram ao local, receberam denúncias de que um homem estava armado e drogado dentro de uma casa.
Ao chegarem lá, os investigadores flagraram Carlos fazendo o preparo da droga na frente do filho, que é uma criança. O homem foi autuado pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).