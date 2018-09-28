Homem é preso com armas e drogas em Vila Velha

Um homem foi preso com duas pistolas, uma calibre .40 e outra .45, um simulacro de arma de fogo, 43 munições, vários pinos de cocaína, pedras de crack e maconha na tarde desta quinta-feira (27), no bairro, em. Carlos Alexandre Silva Bessa, de 30 anos, foi autuado em flagrante por policiais da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP).