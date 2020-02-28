Homem é preso com arma e drogas após ameaçar moradores em Vila Velha

O homem foi levado para a 2º Delegacia regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar moradores do bairro Sagrada Família, em Vila Velha , com uma arma de fogo, nesta quinta-feira (27). Outros três indivíduos, que também estariam armados, conseguiram fugir.

A PM foi acionada pelos moradores do bairro, que fica na região da Grande São Torquato, por volta das 20h. Os relatos eram de que indivíduos estariam armados e ameaçando atirar.

Ao chegar ao local, a PM se deparou com quatro homens armados em uma escadaria e teve início uma troca de tiros. Um dos suspeitos, que foi preso, se jogou no chão, deixando a arma cair.

Ele tentou resistir à prisão, mas foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. Além da arma foram apreendidas 18 munições, uma pequena quantidade de drogas e R$ 140. Os outros três homens fugiram para dentro de um matagal.