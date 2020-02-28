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Ameaçando atirar

Homem é preso com arma e drogas após ameaçar moradores em Vila Velha

Outros três homens, que também estavam armados no bairro Sagrada Família, conseguiram escapar da Polícia Militar

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 11:36
O homem foi levado para a 2º Delegacia regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem foi preso pela Polícia Militar após ameaçar moradores do bairro Sagrada Família, em Vila Velha, com uma arma de fogo, nesta quinta-feira (27). Outros três indivíduos, que também estariam armados, conseguiram fugir.
A PM foi acionada pelos moradores do bairro, que fica na região da Grande São Torquato, por volta das 20h. Os relatos eram de que indivíduos estariam armados e ameaçando atirar.

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Ao chegar ao local, a PM se deparou com quatro homens armados em uma escadaria e teve início uma troca de tiros. Um dos suspeitos, que foi preso, se jogou no chão, deixando a arma cair.
Ele tentou resistir à prisão, mas foi levado à Delegacia Regional de Vila Velha. Além da arma foram apreendidas 18 munições, uma pequena quantidade de drogas e R$ 140. Os outros três homens fugiram para dentro de um matagal.
Com informações de Diony Silva da TV Gazeta e G1ES

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