Homem é preso com arma dentro de condomínio da Serra Crédito: Montagem Gazeta Online/Divulgação PM

Um homem foi preso depois de uma troca de tiros envolvendo quatro policiais militares e dois suspeitos no condomínio Ourimar, na Serra, na madrugada deste sábado (24). Com ele, uma arma de fabricação caseira calibre 28 e cinco munições foram apreendidas. Os policiais não conseguiram identificá-lo, porque ele estava sem documentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro policiais chegaram ao local e viram um homem com uma arma de fogo, semelhante à calibre 12. Quando entraram no condomínio, os PMs deram conta do segundo suspeito, também armado. Em seguida, a troca de tiros começou. Os policiais efetuaram 24 disparos, segundo o boletim de ocorrência.

Instantes depois, os homens fugiram. Um deles, o que foi preso, se escondeu embaixo de um carro que estava estacionado no local. O suspeito alegou que havia sido baleado na troca e tiros e foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra.

VIOLÊNCIA EM OURIMAR

No mês de janeiro, a reportagem do Gazeta Online mostrou que a violência ainda dominava o condomínio Ourimar, na Serra. Poucos dias depois, a Polícia Civil prendeu o chefe da facção criminosa da região, Fábio Rodrigo Anchieta de Carvalho, vulto "P2", que comandava uma facção de Feu Rosa e assumiu o comando do conjunto residencial após a prisão de Helisson Silva Souza, em 16 de novembro de 2017.