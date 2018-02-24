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Outro fugiu

Homem é preso com arma dentro de condomínio da Serra

Policiais trocaram tiros com dois homens no condomínio Ourimar e conseguiram deter um deles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2018 às 12:33

Publicado em 24 de Fevereiro de 2018 às 12:33

Homem é preso com arma dentro de condomínio da Serra Crédito: Montagem Gazeta Online/Divulgação PM
Um homem foi preso depois de uma troca de tiros envolvendo quatro policiais militares e dois suspeitos no condomínio Ourimar, na Serra, na madrugada deste sábado (24). Com ele, uma arma de fabricação caseira calibre 28 e cinco munições foram apreendidas. Os policiais não conseguiram identificá-lo, porque ele estava sem documentos. 
De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro policiais chegaram ao local e viram um homem com uma arma de fogo, semelhante à calibre 12. Quando entraram no condomínio, os PMs deram conta do segundo suspeito, também armado. Em seguida, a troca de tiros começou. Os policiais efetuaram 24 disparos, segundo o boletim de ocorrência. 
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Instantes depois, os homens fugiram. Um deles, o que foi preso, se escondeu embaixo de um carro que estava estacionado no local. O suspeito alegou que havia sido baleado na troca e tiros e foi encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. 
VIOLÊNCIA EM OURIMAR 
No mês de janeiro, a reportagem do Gazeta Online mostrou que a violência ainda dominava o condomínio Ourimar, na Serra. Poucos dias depois, a Polícia Civil prendeu o chefe da facção criminosa da região, Fábio Rodrigo Anchieta de Carvalho, vulto "P2", que comandava uma facção de Feu Rosa e assumiu o comando do conjunto residencial após a prisão de Helisson Silva Souza, em 16 de novembro de 2017. 
Na época, o delegado Rodrigo Sandi Mori disse que, em um período de cinco meses, a DCCV da Serra realizou cinco operações no local e prendeu 15 homicidas. "Todos os crimes cometidos na região foram investigados e elucidados, sendo o preso de hoje (em janeiro) o único que até então se encontrava foragido." 

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