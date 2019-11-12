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Flagrante

Homem é preso após tentar roubar e agredir mulher em banco de Colatina

Suspeito tentou assaltar vítima que estava com malote de R$ 4.500 dentro do banco, no início da tarde desta terça-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2019 às 17:07

Publicado em 12 de Novembro de 2019 às 17:07

Soldado da PM estava no local no momento do crime e imobilizou o assaltante Crédito: Polícia Militar
No início da tarde desta terça-feira (12), um homem quis assaltar uma cliente que estava com um malote de dinheiro dentro de um banco, localizado no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado. A tentativa, porém, falhou e Luan Precioso Preti acabou preso em flagrante. A vítima era uma mulher que estava com aproximadamente R$ 4.500.
Como não estava armado, o assaltante tentou pegar o malote por meio de agressão física. No entanto, um policial militar e os agentes da guarda patrimonial do banco viram a ação e conseguiram imobilizá-lo. Do local, todos os envolvidos foram para a 15ª Delegacia Regional, que fica no bairro Marista.
Envelopes se rasgaram durante a tentativa de assalto; um celular e R$ 7 foram encontrados com o assaltante Crédito: Polícia Militar
Em nota, a Polícia Civil informou que Luan Precioso Preti foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado ao sistema prisional. Já a Caixa Econômica Federal, também por meio de nota, esclareceu que informações sobre ações criminosas nas agências são repassadas apenas às autoridades e garantiu cooperar com as investigações.

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