Homem é preso após tentar roubar e agredir mulher em banco de Colatina

No início da tarde desta terça-feira (12), um homem quis assaltar uma cliente que estava com um malote de dinheiro dentro de um banco, localizado no Centro de Colatina, no Noroeste do Estado. A tentativa, porém, falhou e Luan Precioso Preti acabou preso em flagrante. A vítima era uma mulher que estava com aproximadamente R$ 4.500.
Como não estava armado, o assaltante tentou pegar o malote por meio de agressão física. No entanto, um policial militar e os agentes da guarda patrimonial do banco viram a ação e conseguiram imobilizá-lo. Do local, todos os envolvidos foram para a 15ª Delegacia Regional, que fica no bairro Marista.
Em nota, a Polícia Civil informou que Luan Precioso Preti foi autuado em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado ao sistema prisional. Já a Caixa Econômica Federal, também por meio de nota, esclareceu que informações sobre ações criminosas nas agências são repassadas apenas às autoridades e garantiu cooperar com as investigações.