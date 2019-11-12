Homem é preso após tentar roubar e agredir mulher em banco de Colatina

Soldado da PM estava no local no momento do crime e imobilizou o assaltante

Como não estava armado, o assaltante tentou pegar o malote por meio de agressão física. No entanto, um policial militar e os agentes da guarda patrimonial do banco viram a ação e conseguiram imobilizá-lo. Do local, todos os envolvidos foram para a 15ª Delegacia Regional, que fica no bairro Marista.