Homem é preso após perseguição em Vila Velha

Danilo Gomes dos Santos foi preso após perseguição em Vila Velha Crédito: Divulgação/Guarda Municipal de Vila Velha

Um homem foi preso na manhã deste sábado (24) após ser perseguido pela Guarda Municipal de Vila Velha, no bairro Cristóvão Colombo. Danilo Gomes dos Santos, de 26 anos, estava dentro de um carro que havia sido roubado em Cariacica na tarde do último domingo (18). De acordo com a Guarda, o indivíduo capturado seria, inclusive, um dos três assaltantes que participaram do roubo.

Era por volta de 11 horas da manhã quando agentes da Guarda Municipal, que faziam patrulhamento preventivo na Avenida Luciano das Neves, desconfiaram do condutor do Ford Ka vermelho. Ao verificarem o chassi, constataram que a placa do veículo era adulterada. Ao darem a ordem de parada, o motorista do carro não acatou a ordem e tentou fugir dos guardas, dando início a uma perseguição pelas ruas.

O suspeito foi encaminhado para a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha, em Cobilândia, onde presta depoimento. De acordo com a Guarda Municipal, a dona do veículo, uma mulher de 33 anos, já reconheceu o homem como um dos autores do roubo. Ele foi identificado como Danilo Gomes dos Santos e possui duas passagens na polícia por homicídio e uma por porte ilegal de arma.

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O CRIME

De acordo com a ocorrência registrada na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, o Ford Ka foi roubado por volta das 17h30 na rua Lourival Monteiro, em Nova Valverde, próximo à região conhecida como Terrão. Segundo a vítima, ela estava dirigindo o carro quando foi fechada por um Gol, no qual estavam três homens, que a obrigaram a parar.

Armados com dois revólveres, dois dos criminosos saíram do Gol e anunciaram o assalto. O celular da vítima também foi levado.