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Violência

Homem é preso após estuprar e agredir idosa de 71 anos em Itapemirim

Vítima estava a caminho da casa de uma amiga, mas se perdeu. Wedson da Silva Ventura se ofereceu para mostrar a rua correta e cometeu o crime

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 14:55
Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Uma idosa de 71 anos ficou gravemente ferida após ser estuprada na localidade de Graúna, interior de Itapemirim, no Litoral Sul do Estado, na noite desta segunda-feira (02). Ela parou para pedir ajuda para o suspeito, de 30 anos, que a arrastou para um matagal. Além de cometer a violência sexual, ele agrediu fisicamente a vítima. Ele foi preso durante a madrugada.
De acordo com a Polícia Militar, a idosa desceu de um ônibus por volta das 21h. Ela seguiria para a casa de uma amiga, mas ficou perdida e pediu ajuda para o suspeito, identificado como Wedson da Silva Ventura. Ele teria oferecido cerveja para a idosa, mas ela não aceitou e, em seguida, se ofereceu para levá-la até a casa da amiga.
Durante o percurso, que é um local com pouca movimentação de pessoas, Wedson arrastou a vítima até um matagal e a manteve em cárcere durante uma hora. Neste tempo, ele a violentou, agrediu e ainda tentou enforcá-la. Wedson fugiu do local e a mulher conseguiu pedir ajuda. A vítima estava com diversos ferimentos pelo corpo e sangramento nas partes íntimas, de acordo com a Polícia Civil.
Wedson foi detido dentro de sua casa durante a madrugada desta terça-feira (03). Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por estupro e encaminhado para o Presídio de Xuri.
O delegado Djalma Pereira informou que a idosa será encaminhada para fazer exame de corpo delito no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim durante a tarde. Ela permanece internada no Hospital Evangélico de Itapemirim.

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