Homem é preso após confessar tentativa de homicídio em Linhares

Um homem acusado de tentar matar uma pessoa de 29 anos foi preso em
, região Norte do Estado. O crime teria sido motivado por um desentendimento familiar.
Luiz Fernando Santos de Oliveira, 19 anos, foi preso na manhã de quarta-feira (03) por Policiais Civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Linhares. Ele é apontado como o autor de uma tentativa de homicídio, no dia 31 de dezembro, no bairro Interlagos, nas proximidades de um bar local.
Durante as investigações, os policiais encontraram o autor e o conduziram até à delegacia. Imediatamente o delegado pediu a prisão ao plantão Judiciário e obteve um mandado de prisão temporária.
Ao ser interrogado Luiz Fernando confessou o crime e disse ter tentado assassinar a vítima por conta de um desentendimento familiar.
O crime
De acordo com as investigações, Luiz Fernando chegou ao local de bicicleta e, ao ver seu desafeto, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos contra a vítima.
A vítima correu para se defender, mas o autor a perseguiu e conseguiu atingi-la no pé direito. O autor persistiu tentando efetuar outros disparos, mas a arma falhou e ele fugiu para não ser preso. A vítima foi socorrida e passa bem. A arma do crime não foi encontrada. O acusado foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).