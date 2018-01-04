Homem é preso após confessar tentativa de homicídio em Linhares

Luiz Fernando confessou o crime e disse ter tentado assassinar a vítima em razão de um desentendimento familiar Crédito: Divulgação/PC

Um homem acusado de tentar matar uma pessoa de 29 anos foi preso em

, região Norte do Estado. O crime teria sido motivado por um desentendimento familiar.

Luiz Fernando Santos de Oliveira, 19 anos, foi preso na manhã de quarta-feira (03) por Policiais Civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Linhares. Ele é apontado como o autor de uma tentativa de homicídio, no dia 31 de dezembro, no bairro Interlagos, nas proximidades de um bar local.

Durante as investigações, os policiais encontraram o autor e o conduziram até à delegacia. Imediatamente o delegado pediu a prisão ao plantão Judiciário e obteve um mandado de prisão temporária.

Ao ser interrogado Luiz Fernando confessou o crime e disse ter tentado assassinar a vítima por conta de um desentendimento familiar.

O crime

De acordo com as investigações, Luiz Fernando chegou ao local de bicicleta e, ao ver seu desafeto, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos contra a vítima.