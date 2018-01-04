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Crime

Homem é preso após confessar tentativa de homicídio em Linhares

Luiz Fernando confessou o crime e disse ter tentado assassinar a vítima em razão de um desentendimento familiar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 17:20

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 17:20

Luiz Fernando confessou o crime e disse ter tentado assassinar a vítima em razão de um desentendimento familiar Crédito: Divulgação/PC
Um homem acusado de tentar matar uma pessoa de 29 anos foi preso em
Linhares
, região Norte do Estado. O crime teria sido motivado por um desentendimento familiar.
Luiz Fernando Santos de Oliveira, 19 anos, foi preso na manhã de quarta-feira (03) por Policiais Civis da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Linhares. Ele é apontado como o autor de uma tentativa de homicídio, no dia 31 de dezembro, no bairro Interlagos, nas proximidades de um bar local.
Durante as investigações, os policiais encontraram o autor e o conduziram até à delegacia. Imediatamente o delegado pediu a prisão ao plantão Judiciário e obteve um mandado de prisão temporária.
Ao ser interrogado Luiz Fernando confessou o crime e disse ter tentado assassinar a vítima por conta de um desentendimento familiar.
O crime
De acordo com as investigações, Luiz Fernando chegou ao local de bicicleta e, ao ver seu desafeto, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos contra a vítima.
A vítima correu para se defender, mas o autor a perseguiu e conseguiu atingi-la no pé direito. O autor persistiu tentando efetuar outros disparos, mas a arma falhou e ele fugiu para não ser preso. A vítima foi socorrida e passa bem. A arma do crime não foi encontrada. O acusado foi levado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).

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