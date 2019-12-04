Homem é preso após bater e ameaçar matar namorada em Vitória

Uma jovem de 17 anos foi agredida pelo namorado em Vitória, na noite desta terça-feira (3). O casal tem uma filha de um ano e mora na região da Grande São Pedro. Segundo testemunhas, o namorado, que tem 23 anos, e a jovem tiveram uma discussão que terminou nas agressões.

A jovem contou que Julio passou a noite fora de casa, chegou pela manhã bêbado, dormiu e, quando acordou, começou a discutir com ela sem motivo. Ele deu socos na namorada e disse que iria cortar os cabelos dela. Após dizer que iria matá-la, a jovem gritou para o pai dela, que mora na casa ao lado. Quando o pai tentou entrar na casa, Julio fechou a porta. A polícia foi chamada e Julio foi preso. Ele disse aos policiais que queria matar a família inteira.