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Grande São Pedro

Homem é preso após bater e ameaçar matar namorada em Vitória

'Queria matar a família inteira', disse o acusado aos policiais, durante a prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 16:49

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 16:49

Jovem de 17 anos é agredida pelo namorado em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Uma jovem de 17 anos foi agredida pelo namorado em Vitória, na noite desta terça-feira (3). O casal tem uma filha de um ano e mora na região da Grande São Pedro. Segundo testemunhas, o namorado, que tem 23 anos, e a jovem tiveram uma discussão que terminou nas agressões.
Júlio César de Jesus da Vitória foi levado para o presídio na manhã desta quarta-feira (4). Ele foi preso pela agressão à jovem. De acordo com a Polícia Civil,  o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de vias de fato e ameaça na forma da Lei Maria da Penha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
A jovem contou que Julio passou a noite fora de casa, chegou pela manhã bêbado, dormiu e, quando acordou, começou a discutir com ela sem motivo. Ele deu socos na namorada e disse que iria cortar os cabelos dela. Após dizer que iria matá-la, a jovem gritou para o pai dela, que mora na casa ao lado. Quando o pai tentou entrar na casa, Julio fechou a porta. A polícia foi chamada e Julio foi preso. Ele disse aos policiais que queria matar a família inteira.
Fonte: TV Gazeta

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