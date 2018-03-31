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Violência

Homem é preso após ameaçar mãe com faca em Vitória

Segundo a mãe, o acusado Marcelo Hell Etelvino de Souza, usa drogas e é violento com a família

Publicado em 30 de Março de 2018 às 22:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 22:25
Plantão Especializado da Mulher, em Vitória Crédito: Google Street View
Um homem foi detido na tarde desta sexta-feira (30) após ameaçar a mãe com uma faca, no bairro Grande Vitória, na Capital. Em depoimento ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, a vítima disse que o filho, Marcelo Hell Etelvino de Souza, usa drogas e é violento com a família.
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A vítima chamou a polícia quando começaram as ameaças. Quando os militares chegaram e tentaram abordar o suspeito, ele teria reagido e entrado em luta corporal com um soldado da PM. O soldado e o filho da vítima sofreram escoriações. 
> Marido que matou esposa no ES ao vê-la abraçada com homem se entrega
De acordo com a Polícia Civil, o acusado cumpria pena em regime semiaberto e usava tornozeleira eletrônica. A mãe afirma que o filho tirou o aparelho e jogou fora. A polícia constatou também que o rapaz possui um mandado de prisão em aberto. Ele foi autuado e levado ao presídio.
 
 
 

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