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Agressões na cabeça

Homem é preso após agredir passageiro dentro de Transcol em Vitória

O criminoso anunciou o assalto quando o coletivo passava pela Avenida Vitória, na Capital. Ele foi preso pela Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 11:37

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 11:37

Passageiro levou pancadas na cabeça Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Homem é preso após agredir passageiro dentro de Transcol em Vitória
Um passageiro de ônibus foi agredido com golpes na cabeça após reagir a um assalto a um ônibus do Sistema Transcol na noite desta segunda-feira (25), em Vitória. Ele foi socorrido pelo próprio motorista para um hospital da Capital. O suspeito acabou preso pouco tempo depois. O assalto aconteceu no ônibus que faz a linha 591 (Serra - Terminal de Campo Grande).
Testemunhas contaram que o suspeito embarcou na Serra. Quando o coletivo passava pela Avenida Vitória, na Capital, o criminoso anunciou o assalto. Ele rendeu uma passageira e exigiu os pertences dela. Foi quando o passageiro que acabou ferido pelo assaltante, um rapaz de 24 anos, reagiu ao assalto em defesa da vítima.
"Eu saí da Serra sentido Campo Grande, de repente houve um tumulto, e era o rapaz em uma tentativa de assalto. O passageiro, no caso, a defendeu e foi agredido"
Motorista do Transcol - Vítima
O condutor contou ainda que quando percebeu o que estava acontecendo, abriu as portas do ônibus e depois socorreu o passageiro ferido para o hospital. "Eu abri as portas liberando os passageiros, para que não se machucassem lá dentro, e ele saiu correndo. Ninguém foi atrás", disse.
Assalto aconteceu no ônibus que faz a linha 591 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Polícia Militar foi acionada e iniciou uma busca pelo suspeito, que foi preso pouco tempo depois. "O pessoal já estava alvoroçado, ligaram para a polícia e uma viatura já foi direto pro hospital, onde eu tinha levado ele e outra já estava em perseguição ao suspeito", contou. O suspeito acabou detido pelos homens da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar. 
De acordo com a polícia, o suspeito usou uma arma falsa para assaltar os passageiros. "O simulacro era um cabo de lata de tinta, material pesado. Ele desferiu três golpes na cabeça do rapaz e feriu bastante. Depois ele ainda levou a mochila do rapaz e um celular", relatou o motorista. O suspeito foi levado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.
Com informações do G1 ES e TV Gazeta

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