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Ulisses Guimarães

Homem é preso ao tentar furtar potes de creme de avelã em Vila Velha

O homem de 30 anos foi preso por volta das 16h50 desta quinta-feira (23) após cometer o crime em um supermercado no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 21:40

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 21:40

O jovem e a arma foram levados para a 2º Delegacia regional de Vila Velha
2º Delegacia Regional de Vila Velha Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem de 30 anos foi preso por volta das 16h50 desta quinta-feira (23), após furtar um supermercado em Ulisses Guimarães, bairro de Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi detido por funcionários do estabelecimento após tentar deixar o local com nove potes de creme de avelã que estavam escondidos em uma bolsa.
De acordo com a Polícia Civil, contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e, em seguida, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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