Homem é preso ao tentar furtar potes de creme de avelã em Vila Velha

Um homem de 30 anos foi preso por volta das 16h50 desta quinta-feira (23), após furtar um supermercado em Ulisses Guimarães, bairro de Vila Velha. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito foi detido por funcionários do estabelecimento após tentar deixar o local com nove potes de creme de avelã que estavam escondidos em uma bolsa.
De acordo com a Polícia Civil, contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e, em seguida, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.