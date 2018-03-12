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Vila Velha

Homem é preso ao instalar aparelho para 'pescar' dinheiro em banco

Renato Santos da Silva foi flagrado por câmeras de segurança da agência localizada em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 01:18

Publicado em 12 de Março de 2018 às 01:18

Renato Santos da Silva foi preso suspeito de tentar furtar dinheiro de caixa eletrônico Crédito: Fabrício Christi/ TV Gazeta/Bernardo Coutinho
Um homem foi preso na manhã deste domingo (11) após tentar instalar um dispositivo para pescar envelopes de depósito em uma agência bancária em Vila Velha. Renato Santos da Silva foi flagrado por câmeras de segurança da agência.
Embora os policiais tenham identificado o rapaz nas imagens, ele negou, em depoimento, ter aplicado o golpe conhecido como pescadinha no caixa eletrônico.
Antes de tentar aplicar o golpe na agência da Lindenberg, em Vila Velha, o rapaz teria usado o mesmo equipamento para roubar envelopes numa agência do mesmo banco em Jardim da Penha, Vitória.
A Polícia Militar contou que, de acordo com algumas informações preliminares, fornecidas pela segurança do banco, não seria a primeira vez que o rapaz aplicava esse golpe no banco.
Já tem algum tempo que ele e uma mulher cometem esse crime em agências no Estado, explicou à reportagem o tenente Martins.
Enquanto estava no Delegacia Regional de Vila Velha, o suspeito parecia calmo, e chegou a dizer para o tenente que estava tranquilo porque no dia seguinte seria liberado na audiência de custódia.

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