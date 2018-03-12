Homem é preso ao instalar aparelho para 'pescar' dinheiro em banco

Um homem foi preso na manhã deste domingo (11) após tentar instalar um dispositivo para pescar envelopes de depósito em uma agência bancária em Vila Velha. Renato Santos da Silva foi flagrado por câmeras de segurança da agência.
Embora os policiais tenham identificado o rapaz nas imagens, ele negou, em depoimento, ter aplicado o golpe conhecido como pescadinha no caixa eletrônico.
Antes de tentar aplicar o golpe na agência da Lindenberg, em Vila Velha, o rapaz teria usado o mesmo equipamento para roubar envelopes numa agência do mesmo banco em Jardim da Penha, Vitória.
A Polícia Militar contou que, de acordo com algumas informações preliminares, fornecidas pela segurança do banco, não seria a primeira vez que o rapaz aplicava esse golpe no banco.
Já tem algum tempo que ele e uma mulher cometem esse crime em agências no Estado, explicou à reportagem o tenente Martins.
Enquanto estava no Delegacia Regional de Vila Velha, o suspeito parecia calmo, e chegou a dizer para o tenente que estava tranquilo porque no dia seguinte seria liberado na audiência de custódia.