Homem é preso acusado de roubar carros de luxo no ES

Um homem de 43 anos, identificado como Ricardo Malta de Amurim, foi preso na manhã desta quarta-feira (3) no bairro Valparaíso, na Serra, suspeito de furto e roubo de veículos de luxo.
A equipe da Divisão de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV/DEIC), da Polícia Civil, conseguiu localizar os veículos e o suspeito através de informações recebidas pelo Disque-Denúncia, 181, indicando que, na área de lazer do local, um condomínio, estariam sendo escondidos os carros.
Um Sportage, da marca Kia, no valor de R$ 80 mil e um Honda Civic, de R$ 50 mil, foram roubados pelo suspeito havia aproximadamente um ano em Cariacica. O delegado Ícaro Ruginski informou que as suspeitas foram levantadas por conta do número do chassi, das etiquetas autocolantes e o número da placa, que estava adulterada. "Estas informações não batiam com os outros sinais identificadores", explicou.
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