Homem é morto na frente da mulher e do filho de um ano em Vitória

Morte de lavador de carros será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O fim de semana em família terminou de forma trágica para o lavador de carros Sidney Passos Nascimento, 39 anos. Na madrugada desta segunda-feira (9), quando saía de casa com a esposa e o filho, um bebê de um ano e nove meses, ele foi assassinado no bairro Jabour, em Vitória. O crime foi presenciado pela família.

De acordo com um familiar que não quis se identificar, Sidney, a mulher e o filho passaram o domingo juntos. Durante a madrugada, eles teriam ido até a casa onde moram, no bairro Jabour, para buscar um maço de cigarro. Quando saíam do local, já dentro do carro, Sidney foi abordado por um homem.

"O criminoso chamou ele pelo nome e disse: 'Sua hora chegou'. Logo em seguida, atirou contra Sidney, dentro do carro" X, Familiar da vítima - Não quis se identificar

A mulher de Sidney estava no banco de trás do veículo com o filho do casal. À polícia, ela contou que se jogou em cima do filho para protegê-lo. Nenhum deles foi atingido pelos disparos.