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Serra Dourada II

Homem é morto e dois são baleados em casa na Serra

A Polícia Civil acredita que a motivação do crime é a guerra pelo tráfico de drogas na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2018 às 20:46

Publicado em 28 de Julho de 2018 às 20:46

Polícias Militar e Civil fizeram grande operação no Bairro da Penha, em Vitória. Suspeitos e apreensões foram encaminhados à DHPP Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Uma pessoa morreu e duas foram baleadas em uma casa, na Rua Gardênia, no bairro Serra Dourada II, na Serra. A equipe da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) compareceu ao local por volta das 15h30 deste sábado (28).
De acordo com a polícia, um criminoso teria chegado e atirado contra as pessoas que estavam no local. Luan dos Santos da Rocha foi atingido por um tiro na cabeça e morreu na hora. As outras duas vítimas foram encaminhadas para hospitais. Uma delas foi baleada na cabeça e a outra, na perna.
A Polícia Civil acredita que a motivação do crime é a guerra pelo tráfico de drogas na região. 
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