Homem é morto e dois são baleados em casa na Serra

Uma pessoa morreu e duas foram baleadas em uma casa, na Rua Gardênia, no bairro Serra Dourada II, na Serra. A equipe da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) compareceu ao local por volta das 15h30 deste sábado (28).

De acordo com a polícia, um criminoso teria chegado e atirado contra as pessoas que estavam no local. Luan dos Santos da Rocha foi atingido por um tiro na cabeça e morreu na hora. As outras duas vítimas foram encaminhadas para hospitais. Uma delas foi baleada na cabeça e a outra, na perna.