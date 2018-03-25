Homem é morto dentro de banheiro de bar em Linhares

Homem é morto a tiros em banheiro de bar no bairro Araçá Crédito: Internauta/Gazeta Online

Um homem de 45 anos foi assassinado a tiros no banheiro de um bar em Linhares, Norte do Espírito Santo. O crime foi registrado pela Polícia Militar (PM) na noite deste sábado (24), no bairro Araçá. Ninguém foi detido.

Uma testemunha contou aos militares que a vítima estava dentro do estabelecimento jogando baralho com outras pessoas. Em um dado momento, ele saiu da mesa e foi ao banheiro. Depois disso, dois indivíduos em uma motocicleta se aproximaram, o carona desceu do veículo, foi até o banheiro e fez disparos contra o homem.

A PM informou que a vítima sofreu cinco perfurações provavelmente de calibre 38. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. No entanto, de acordo com a polícia, dias antes, no mesmo bar, o mesmo homem havia se envolvido em uma briga e também estava com problema com outra pessoa com questões de uma compra de veículo.