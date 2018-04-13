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Violência

Homem é morto com golpes de machado pelo enteado em Pedro Canário

A companheira da vítima contou à PM que o filho dela cometeu o crime na companhia de um amigo de Conceição da Barra. Os dois fugiram

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 13:13
Um homem foi morto com golpes de machado na noite desta quinta-feira (12), no bairro Colina, em Pedro Canário, Extremo Norte do Estado. Segundo informações passadas à Polícia Militar, o suspeito é o filho da companheira da vítima.
A mulher contou aos militares que o filho dela cometeu o crime na companhia de um amigo de Conceição da Barra. Em seguida, os dois pegaram seus pertences na casa onde moram, que fica a pouco mais de 20 metros do local do homicídio, e saíram.
Quando os policiais chegaram ao local, na Rua Julia Bonelar, encontraram a vítima já sem vida. Ao lado do corpo, viram o machado sujo de sangue. A companheira contou à PM que vivia há pouco mais de um ano com a vítima. A motivação do crime não foi informada.
O corpo foi levado para o SML de Linhares, onde foi identificado como sendo de Hansermeyr Francisco Vitalino, 36 anos. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da delegacia de Pedro Canário e, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.
Homem é morto com golpes de machado pelo enteado em Pedro Canário

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