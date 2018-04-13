Homem é morto com golpes de machado pelo enteado em Pedro Canário

Um homem foi morto com golpes de machado na noite desta quinta-feira (12), no bairro Colina, em Pedro Canário, Extremo Norte do Estado. Segundo informações passadas à Polícia Militar, o suspeito é o filho da companheira da vítima.

A mulher contou aos militares que o filho dela cometeu o crime na companhia de um amigo de Conceição da Barra. Em seguida, os dois pegaram seus pertences na casa onde moram, que fica a pouco mais de 20 metros do local do homicídio, e saíram.

Quando os policiais chegaram ao local, na Rua Julia Bonelar, encontraram a vítima já sem vida. Ao lado do corpo, viram o machado sujo de sangue. A companheira contou à PM que vivia há pouco mais de um ano com a vítima. A motivação do crime não foi informada.

O corpo foi levado para o SML de Linhares, onde foi identificado como sendo de Hansermeyr Francisco Vitalino, 36 anos. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da delegacia de Pedro Canário e, até o momento, ninguém foi detido. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.