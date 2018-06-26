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Violência

Homem é morto com dois tiros na cabeça em Viana

Ariones do Nascimento Junior, 32 anos, foi morto por 4 homens. Criminosos alegaram que ele tinha participado de um furto a um sítio

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 11:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2018 às 11:48
Policiais da DHPP atenderam a ocorrência Crédito: Kaique Dias | Rádio CBN
Um homem, 32 anos, identificado como Ariones do Nascimento Junior, foi morto com dois tiros na cabeça, na noite desta segunda-feira (25), em Viana.
Segundo o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por volta de 23h, quatro criminosos chegaram ao terreno onde Ariones morava com outros familiares e bateram na porta da casa da vítima, que não atendeu. Os bandidos então arrombaram a porta, mataram Ariones e fugiram em um táxi da Serra.
A Polícia Militar foi acionada e começou a procurar pelos bandidos. O veículo foi localizado ao passar pela estrada de Camboapina, na região de Xuri, em Vila Velha. A PM fez um cerco e, ao dar de cara com os criminosos, um confronto aconteceu entre eles. Os bandidos então abandonaram o táxi e fugiram por um matagal. Ninguém foi preso.
Segundo a DHPP, o crime foi motivado porque os criminosos, na hora do acerto de contas, disseram que a vítima teria participado de um furto, em um sítio, há cerca de duas semanas. Nesse furto, teriam sido furtados objetos da residência que fica no local.
O irmão da vítima disse que Ariones foi investigado pela polícia, mas que não foi confirmada a participação dele no furto. O irmão alega que a vítima era inocente. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Viana.
Com informações de Mayra Bandeira
 

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