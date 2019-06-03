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Violência

Homem é morto após sacar arma na direção de PMs em Cachoeiro

Com o suspeito, identificado apenas como César, foram apreendidas uma pistola com numeração raspada e sete munições intactas

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 14:49

Publicado em 

03 jun 2019 às 14:49
Homem morre após ser baleado pela Polícia, em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta On-line
Após denúncia de que um homem estaria em posse de arma de fogo na Rua Moreira, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, durante o fim de semana, policiais militares em patrulhamento foram até ao local e visualizaram o suspeito.
De acordo com a Polícia Militar, ao perceber a presença dos militares, o indivíduo, que atendia pelo nome de César, sacou a arma e apontou aos policiais, que efetuaram disparos de arma de fogo. O suspeito tentou sair correndo, mas caiu e morreu no local. A Polícia acionou o resgate, e a perícia constatou que o homem foi atingido por um disparo.
Foram apreendidas uma pistola com numeração raspada e sete munições intactas. Segundo a Polícia, também foi possível constatar que a arma apreendida estava em pane por dupla alimentação.
O armamento foi entregue na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O fato aconteceu no último sábado (01), e segundo informações, César era natural de Vitória e estava há pouco tempo morando no bairro Amaral, em Cachoeiro. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Homem é morto após sacar arma na direção de PMs em Cachoeiro

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