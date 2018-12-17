Homem é morto a tiros no quintal de casa em Jacaraípe

Um homem foi assassinado a tiros, na região de Magistrado, em, na, na tarde deste domingo (16). Alan Mattos Caetano, de 25 anos, tentou fugir dos criminosos, mas foi morto no quintal da casa onde morava.

De acordo com informações do delegado de plantão da, um táxi parou em frente à residência onde Alan morava. Dois rapazes saíram do veículo e efetuaram 14 disparos contra ele.

Segundo a polícia, Alan fugiu do Centro de Triagem dee estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio. Ainda de acordo com a DHPP, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas.

Acionada pela reportagem na noite deste domingo (16), a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP da Serra. A polícia afirma que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.