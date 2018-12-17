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Serra

Homem é morto a tiros no quintal de casa em Jacaraípe

Alan Mattos Caetano, de 25 anos, tentou fugir dos criminosos. Segundo a polícia, ele tinha um mandado de prisão em aberto

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 21:39
Alan foi morto a tiros na Serra Crédito: Vitor Jubini
Um homem foi assassinado a tiros, na região de Magistrado, em Jacaraípe, na Serra, na tarde deste domingo (16). Alan Mattos Caetano, de 25 anos, tentou fugir dos criminosos, mas foi morto no quintal da casa onde morava.
> Família é atingida por balas perdidas durante perseguição na Serra
De acordo com informações do delegado de plantão da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um táxi parou em frente à residência onde Alan morava. Dois rapazes saíram do veículo e efetuaram 14 disparos contra ele.
> Adolescente que vendia bombons é baleada em tiroteio em Cariacica
Segundo a polícia, Alan fugiu do Centro de Triagem de Viana e estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio. Ainda de acordo com a DHPP, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas.
A motivação do assassinato será investigada.
Acionada pela reportagem na noite deste domingo (16), a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP da Serra. A polícia afirma que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A PC pede que denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.
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