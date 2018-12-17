Homem é morto a tiros no quintal de casa em Jacaraípe

De acordo com informações do delegado de plantão da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), um táxi parou em frente à residência onde Alan morava. Dois rapazes saíram do veículo e efetuaram 14 disparos contra ele.
Segundo a polícia, Alan fugiu do Centro de Triagem de Viana e estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de homicídio. Ainda de acordo com a DHPP, ele tinha envolvimento com tráfico de drogas.
A motivação do assassinato será investigada.
Acionada pela reportagem na noite deste domingo (16), a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da DHPP da Serra. A polícia afirma que outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
A PC pede que denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos.
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