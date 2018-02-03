Homem é morto a tiros na zona rural de São Mateus

Um homem de 32 anos foi assassinado com vários tiros próximo à casa onde morava, na comunidade Santa Luzia, zona rural de São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, uma ambulância municipal chegou a ir para o local, mas Fernando Marim Fraga já estava sem vida.
O homicídio aconteceu na noite desta sexta-feira (2). A esposa da vítima não soube dizer aos militares quem poderia ter atirado no marido dela. Ela contou que estava dentro da residência com a filha no momento do crime e só ouviu os disparos.
A perícia constatou 11 perfurações no corpo da vítima. No local foram encontradas diversas cápsulas, além de projétil de munição calibre ponto 380. Junto ao corpo também foi apreendida uma sacola com 12 munições calibre 38 intactas. A Polícia Civil de São Mateus vai investigar o caso.