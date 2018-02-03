Homem é morto a tiros na zona rural de São Mateus

Crédito: Reprodução / Google Maps

Um homem de 32 anos foi assassinado com vários tiros próximo à casa onde morava, na comunidade Santa Luzia, zona rural de São Mateus, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar, uma ambulância municipal chegou a ir para o local, mas Fernando Marim Fraga já estava sem vida.

O homicídio aconteceu na noite desta sexta-feira (2). A esposa da vítima não soube dizer aos militares quem poderia ter atirado no marido dela. Ela contou que estava dentro da residência com a filha no momento do crime e só ouviu os disparos.