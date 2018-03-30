Homem é morto a tiros em Linhares

O crime será investigado na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (30) no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), ele chegou a ser socorrido ainda com vida por moradores, mas não resistiu e morreu no hospital.

As circunstâncias do crime e a motivação não foram informadas pela PM. A identidade da vítima também não foi divulgada. Ninguém foi detido.