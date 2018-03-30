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Violência

Homem é morto a tiros em Linhares

Segundo a Polícia Militar (PM), ele chegou a ser socorrido ainda com vida por moradores, mas não resistiu

Publicado em 30 de Março de 2018 às 20:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 20:45
O crime será investigado na 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem foi assassinado a tiros na manhã desta sexta-feira (30) no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. Segundo a Polícia Militar (PM), ele chegou a ser socorrido ainda com vida por moradores, mas não resistiu e morreu no hospital.
As circunstâncias do crime e a motivação não foram informadas pela PM. A identidade da vítima também não foi divulgada. Ninguém foi detido.
A Polícia Civil informou que o caso vai seguir sob investigação e outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do fato. Mas denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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