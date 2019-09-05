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Violência no ES

Homem é morto a tiros em cidade que ficou mais de um ano sem homicídio

Em Baixo Guandu, Valdemiro de Moraes foi surpreendido pelo suspeito, que esperava por ele em um local com pouca iluminação. Caso é investigado pela Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 08:54

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 08:54

Vista aérea de Baixo Guandu Crédito: Divulgação
Um homem foi assassinado a tiros perto do distrito de Ibituba, em Baixo Guandu, Região Noroeste do Estado, na noite desta quarta-feira (04). O crime aconteceu por volta de 20h30. Valdemiro de Moraes morreu na hora.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito esperava pelo homem em um local com pouca iluminação e surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo. O acusado fugiu em seguida. A PM foi acionada, mas Valdemiro já estava morto.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homicídio será investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Nenhum suspeito foi detido até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde vai passar por exames.
Homem é morto a tiros em cidade que ficou mais de um ano sem homicídio
CIDADE PACATA
Entre junho de 2017 e agosto de 2018, Baixo Guandu ficou sem registrar homicídios. Foi um ano e dois meses sem crimes letais.

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