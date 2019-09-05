Um homem foi assassinado a tiros perto do distrito de Ibituba, em Baixo Guandu, Região Noroeste do Estado, na noite desta quarta-feira (04). O crime aconteceu por volta de 20h30. Valdemiro de Moraes morreu na hora.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito esperava pelo homem em um local com pouca iluminação e surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo. O acusado fugiu em seguida. A PM foi acionada, mas Valdemiro já estava morto.
Em nota, a Polícia Civil informou que o homicídio será investigado pela Delegacia de Polícia de Baixo Guandu. Nenhum suspeito foi detido até o momento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde vai passar por exames.
Homem é morto a tiros em cidade que ficou mais de um ano sem homicídio
CIDADE PACATA
Entre junho de 2017 e agosto de 2018, Baixo Guandu ficou sem registrar homicídios. Foi um ano e dois meses sem crimes letais.