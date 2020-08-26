Homem é morto a tiros após acidente de carro e perseguição em Colatina

O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (25), em Colatina no Noroeste do Espírito Santo, após sofrer um acidente de carro e ser perseguido. O crime foi registrado no bairro Amarílio Caiado Fraga, conhecido como Vicente Soella III.

De acordo com a Polícia Militar, Laerte Magalhães de Jesus e a namorada estavam em um carro. Ela contou aos policiais que perdeu o controle da direção ao passar por um quebra-molas e bateu no muro de uma casa. A polícia ainda não confirmou se eles já estavam sendo perseguidos por outro carro e isso teria causado a batida.

Laerte Magalhães de Jesus Crédito: PMES Divulgação

Depois do acidente, segundo a polícia, a vítima e a namorada entraram em uma casa onde também funciona uma igreja. Eles estavam assustados e pediram água, mas foram perseguidos por dois homens que também entraram no local. Laerte ainda tentou fugir, mas foi morto na rua. A vítima foi atingida por disparos de arma calibre .40

Os dois criminosos que efetuaram os disparos fugiram em um carro prata. A PM informou que Laerte já tinha várias passagens pela polícia, que ele era do bairro Santa Marta, em Vitória, e teria fugido do local.