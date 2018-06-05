Homem é morto a pauladas em Vila Velha

Genário Sanfoneiro foi morto em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Genário José da Mata  conhecido como Genário Sanfoneiro  de 68 anos, foi agredido e morto com um pedaço de madeira e arma branca, na noite desta segunda-feira (4), no Bairro Alvorada, em Vila Velha.

Segundo a polícia, ele estava chegando em casa e, ao descer do carro para abrir o portão, foi surpreendido por dois homens que estavam em uma caminhonete do modelo Ranger branca.