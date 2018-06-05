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Bairro Alvorada

Homem é morto a pauladas em Vila Velha

Genário José da Mata, conhecido como Genário Sanfoneiro, foi morto na noite desta segunda-feira (4), no Bairro Alvorada, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 01:33

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 01:33

Genário Sanfoneiro foi morto em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Genário José da Mata  conhecido como Genário Sanfoneiro  de 68 anos, foi agredido e morto com um pedaço de madeira e arma branca, na noite desta segunda-feira (4), no Bairro Alvorada, em Vila Velha.
> Tiros causam pânico em pacientes de unidade de saúde em Vila Velha
Segundo a polícia, ele estava chegando em casa e, ao descer do carro para abrir o portão, foi surpreendido por dois homens que estavam em uma caminhonete do modelo Ranger branca.
A vítima, que além de músico era professor universitário e já foi candidato a deputado federal, morava sozinha no local, já que a família é de Barra de São Francisco. De acordo com a vizinhança, Genário era uma pessoa muito querida no bairro. A polícia vai investigar o caso.

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