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Assassinato

Homem é morto a facadas no interior de Vargem Alta

Crime aconteceu próximo à residência da vítima, em Boa Esperança

Publicado em 31 de Dezembro de 2017 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2017 às 18:25
Um homem foi assassinado na tarde deste domingo (31) após ser esfaqueado em uma rua da localidade de São José, na localidade de Boa Esperança, zona rural de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado. Nenhum suspeito foi detido até o momento.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h30. Populares contaram aos militares que o local do crime é próximo à residência da vítima. Eles acionaram o Pronto Socorro do hospital, informando que havia um homem machucado na rua. No local, enfermeiros constataram que a vítima estava morta e chamaram a polícia.
O corpo será removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima estava sem os documentos pessoais e foi identificada até o momento apenas por Carlos.

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