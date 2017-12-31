Homem é morto a facadas no interior de Vargem Alta

Um homem foi assassinado na tarde deste domingo (31) após ser esfaqueado em uma rua da localidade de São José, na localidade de Boa Esperança, zona rural de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado. Nenhum suspeito foi detido até o momento.

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 12h30. Populares contaram aos militares que o local do crime é próximo à residência da vítima. Eles acionaram o Pronto Socorro do hospital, informando que havia um homem machucado na rua. No local, enfermeiros constataram que a vítima estava morta e chamaram a polícia.