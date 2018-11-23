O corpo de um homem de 55 anos foi encontrado no distrito de Bagueira, em Linhares, região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (22). Hamilton da Silva já estava morto quando foi visto na localidade que fica na zona rural do município. A suspeita é que a vítima foi assassinada a facadas.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi até o local após ser informada que havia um indivíduo morto na comunidade. A perícia constatou que o corpo é de Hamilton e que na altura do peitoral havia três perfurações, aparentemente de facadas. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Homem é morto a facadas na zona rural de Linhares
A Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito foi detido até o momento. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos. No site, é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas, diz a nota da Polícia Civil.