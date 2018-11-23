Homem é morto a facadas na zona rural de Linhares

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves

O corpo de um homem de 55 anos foi encontrado no distrito de Bagueira, em Linhares , região Norte do Estado, na manhã desta quinta-feira (22). Hamilton da Silva já estava morto quando foi visto na localidade que fica na zona rural do município. A suspeita é que a vítima foi assassinada a facadas.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi até o local após ser informada que havia um indivíduo morto na comunidade. A perícia constatou que o corpo é de Hamilton e que na altura do peitoral havia três perfurações, aparentemente de facadas. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

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A Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Nenhum suspeito foi detido até o momento. Outras informações não foram passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.