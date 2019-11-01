Homem é morto a facadas na Avenida Princesa Isabel, em Vitória
Um morador em situação de rua, ainda não identificado, foi morto a facadas na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na manhã desta sexta-feira (1). O crime deixou lento o trânsito na via. Uma pista foi interditada. Agentes da Guarda Municipal realizaram o monitoramento do local.
Segundo uma testemunha que trabalha na região, o homem assassinado teria assaltado uma mulher que passava na Avenida Beira-Mar. Quando fugia com a bolsa da vítima, foi abordado por quatro homens. Dois deles estavam em duas bicicletas. O suposto assaltante conseguiu correr até a Avenida Princesa Isabel, mas foi atingido com uma facada no tórax e outra na mão.
Os homens recuperaram a bolsa e não foram localizados pela polícia na manhã desta quarta-feira (01). O Samu foi acionado, mas o homem não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Médico Legal (DML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.