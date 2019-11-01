Homem é morto a facadas na Avenida Princesa Isabel, em Vitória

Segundo uma testemunha que trabalha na região, o homem assassinado teria assaltado uma mulher que passava na Avenida Beira-Mar. Quando fugia com a bolsa da vítima, foi abordado por quatro homens. Dois deles estavam em duas bicicletas. O suposto assaltante conseguiu correr até a Avenida Princesa Isabel, mas foi atingido com uma facada no tórax e outra na mão.