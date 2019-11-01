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Crime no Centro

Homem é morto a facadas na Avenida Princesa Isabel, em Vitória

Segundo uma testemunha, o morador de rua teria assaltado uma mulher e, em seguida, assassinado por um grupo de homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 08:29

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 08:29

Briga entre moradores de rua termina com homem morto no Centro de Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Homem é morto a facadas na Avenida Princesa Isabel, em Vitória
Um morador em situação de rua, ainda não identificado, foi morto a facadas na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, na manhã desta sexta-feira (1). O crime deixou lento o trânsito na via. Uma pista foi interditada. Agentes da Guarda Municipal realizaram o monitoramento do local.
Segundo uma testemunha que trabalha na região, o homem assassinado teria assaltado uma mulher que passava na Avenida Beira-Mar.  Quando fugia com a bolsa da vítima, foi abordado por quatro homens. Dois deles estavam em duas bicicletas. O suposto assaltante conseguiu correr até a Avenida Princesa Isabel, mas foi atingido com uma facada no tórax e outra na mão.  
Os homens recuperaram a bolsa e não foram localizados pela polícia na manhã desta quarta-feira (01). O Samu foi acionado, mas o homem não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Médico Legal (DML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. 

Homem é morto a facadas no Centro de Vitória

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