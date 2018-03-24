Homem é morto a facadas e acusado acaba detido após perseguição

Renato da Silva, 34 anos Crédito: Reprodução | Facebook

Um homem foi morto a facadas na noite de sexta-feira (23), em Linhares, Norte do Estado. O crime foi registrado pela Polícia Militar na Rua Deodoro da Fonseca, bairro Interlagos. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima, Renato da Silva, 34, já estava sem vida. O suspeito foi detido após perseguição.

De acordo com o boletim policial, ele tentou fugir em um veículo Volkswagen Gol vermelho. Uma viatura da PM passou a persegui-lo pelas ruas da cidade. Com o apoio de outras viaturas, foi feito um bloqueio na Avenida Guerino Giuberti. O fugitivo conseguiu passar pelo bloqueio, mas os pneus dianteiros do Gol estouraram e ele acabou detido dentro do automóvel.

A PM informou que o acusado estava com a roupa e as pernas ensanguentadas. O banco do carona e o painel do carro também estavam sujos de sangue. A possível faca usada no crime foi encontrada dentro do veículo. O suspeito foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

A motivação do crime não foi informada. À TV Gazeta Norte, a esposa de Renato disse que ele era pai de família e um homem trabalhador. O corpo foi encaminhado para o SML de Colatina. A Polícia Civil não informou a situação do detido. (Com informações de Kaio Henrique)

DOIS CRIMES NO MESMO DIA

Mais cedo, por volta das 7 horas, um homem também foi assassinado no bairro Interlagos, em Linhares. Uma testemunha contou à Polícia Militar que ele manobrava o carro em frente à garagem de casa quando o acusado apareceu, aproximou-se do veículo e, sem dizer uma palavra, fez disparos na direção do condutor.

A vítima não teve a identidade divulgada pela PM. Ela foi socorrida por populares e levada no próprio veículo ao Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos. No hospital, foi constatado que os tiros atingiram a nuca, o braço esquerdo e o tórax do paciente.

A PM informou que o acusado não foi identificado nem localizado. A Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares investiga o caso.