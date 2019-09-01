Homem é morto a facadas após confusão em churrasco no ES

Delegacia de Polícia de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leonardo Goliver

Um homem foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (1º), no bairro Esplanada, em

, Região

do Estado. A vítima, que não teve a idade e nem o nome informados, foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas morreu momentos depois. Uma confusão em um churrasco teria causado o crime.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o Hospital Menino Jesus, no Centro do município, onde o homem foi levado. No local, um médico informou que a vítima apresentava duas perfurações no braço direito e uma no lado posterior direito do dorso.

O rapaz deu entrada ainda com vida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi levado a um Serviço Médico Legal (SML) da região para a realização de exames.

CONFUSÃO