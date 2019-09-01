Homem é morto a facadas após confusão em churrasco no ES

Um homem foi assassinado a facadas na madrugada deste domingo (1º), no bairro Esplanada, em
, Região
do Estado. A vítima, que não teve a idade e nem o nome informados, foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas morreu momentos depois. Uma confusão em um churrasco teria causado o crime.
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o Hospital Menino Jesus, no Centro do município, onde o homem foi levado. No local, um médico informou que a vítima apresentava duas perfurações no braço direito e uma no lado posterior direito do dorso.
O rapaz deu entrada ainda com vida no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Seu corpo foi levado a um Serviço Médico Legal (SML) da região para a realização de exames.
CONFUSÃO
Os policiais fizeram buscas pelo bairro Esplanada, pois o homem foi socorrido pela ambulância em uma rua da região. No entanto, nenhum suspeito foi detido. Segundo a PM, informações preliminares indicam que a vítima se envolveu em uma confusão em um churrasco e esta seria a motivação do homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.