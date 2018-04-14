Homem é ferido com caco de vidro por morador de rua na Praia do Canto

Um morador de rua foi detido após ferir um homem na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (13). O agressor teria quebrado uma garrafa e desferido dois golpes contra a vítima.

Segundo o relato de uma testemunha, a vítima passava com um amigo por uma rua do bairro e acabou identificando o morador de rua como autor de um assalto ocorrido na última semana. De acordo com o homem, que sofreu profundos cortes no braço direito, o morador de rua teria levado dele, na ocasião, um celular e uma bicicleta.

RESGATE DO SAMU

Crédito do vídeo: Glacieri Carrarretto

A testemunha disse ainda que os dois homens foram tirar satisfação com o morador de rua (sobre o assalto da última semana). O acusado teria corrido para tentar se esconder em uma loja, mas foi perseguido. No local, a vítima tentou conversar com o agressor para tentar recuperar seus pertences e acabou atingido pelos golpes com caco de vidro.

O morador de rua foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A vítima foi levada para o Hospital São Lucas com cortes profundos no braço.

A Polícia Militar informou que, possivelmente, o morador de rua responderá por tentativa de homicídio por arma branca. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da PM e aguarda outras informações sobre o caso.