Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão

Homem é ferido com caco de vidro por morador de rua na Praia do Canto

Vítima foi encaminhada ao Hospital São Lucas com profundos cortes no braço

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 21:12
Um morador de rua foi detido após ferir um homem na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (13). O agressor teria quebrado uma garrafa e desferido dois golpes contra a vítima. 
Segundo o relato de uma testemunha, a vítima passava com um amigo por uma rua do bairro e acabou identificando o morador de rua como autor de um assalto ocorrido na última semana. De acordo com o homem, que sofreu profundos cortes no braço direito, o morador de rua teria levado dele, na ocasião, um celular e uma bicicleta.
RESGATE DO SAMU
Crédito do vídeo: Glacieri Carrarretto
 A testemunha disse ainda que os dois homens foram tirar satisfação com o morador de rua (sobre o assalto da última semana). O acusado teria corrido para tentar se esconder em uma loja, mas foi perseguido. No local, a vítima tentou conversar com o agressor para tentar recuperar seus pertences e acabou atingido pelos golpes com caco de vidro.
> Leia mais notícias de Polícia
O morador de rua foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A vítima foi levada para o Hospital São Lucas com cortes profundos no braço.
A Polícia Militar informou que, possivelmente, o morador de rua responderá por tentativa de homicídio por arma branca. A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da PM e aguarda outras informações sobre o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados