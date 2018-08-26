Homem é executado em bananal de Cariacica

Homicídio no meio do Bananal em Maricará, zona rural de Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Trabalhadores rurais de um bananal em Maricará, zona rural de Cariacica, se assustaram ao encontrar um homem morto em meio à plantação na manhã deste domingo (26). A vítima estava amarrada e amordaçada, com várias perfurações no tórax e nas partes íntimas.

De acordo com moradores, foram ouvidos diversos tiros por volta das 17h do sábado (25). "Achamos que era foguete. Só hoje de manhã que ficamos sabendo que o barulho era de tiros. Está ficando cada vez mais comum casos desses por aqui", disse um morador, que não quis se identificar.

Homicídio no meio do Bananal em Maricará, zona rural de Cariacica Crédito: Vitor Jubini