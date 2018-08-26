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Violência

Homem é executado em bananal de Cariacica

Morador diz que esse tipo de caso está ficando cada vez mais comum na região

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 12:58
Homicídio no meio do Bananal em Maricará, zona rural de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Trabalhadores rurais de um bananal em Maricará, zona rural de Cariacica, se assustaram ao encontrar um homem morto em meio à plantação na manhã deste domingo (26). A vítima estava amarrada e amordaçada, com várias perfurações no tórax e nas partes íntimas.
De acordo com moradores, foram ouvidos diversos tiros por volta das 17h do sábado (25). "Achamos que era foguete. Só hoje de manhã que ficamos sabendo que o barulho era de tiros. Está ficando cada vez mais comum casos desses por aqui", disse um morador, que não quis se identificar.
Homicídio no meio do Bananal em Maricará, zona rural de Cariacica Crédito: Vitor Jubini
O homem ainda não foi identificado e seu corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

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