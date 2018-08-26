Homem é executado em bananal de Cariacica

Trabalhadores rurais de um bananal em Maricará, zona rural de Cariacica, se assustaram ao encontrar um homem morto em meio à plantação na manhã deste domingo (26). A vítima estava amarrada e amordaçada, com várias perfurações no tórax e nas partes íntimas.
De acordo com moradores, foram ouvidos diversos tiros por volta das 17h do sábado (25). "Achamos que era foguete. Só hoje de manhã que ficamos sabendo que o barulho era de tiros. Está ficando cada vez mais comum casos desses por aqui", disse um morador, que não quis se identificar.
O homem ainda não foi identificado e seu corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.