Homem é executado e abandonado às margens da Leste-Oeste

Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi executado com pelo menos 10 tiros. O corpo foi encontrado às 7h30 desta terça-feira (01) às margens da Rodovia Leste-Oeste no bairro Vila Isabel, em Cariacica.
A vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos, tatuagens no braço direito, sendo uma delas, o desenho de um rosto de mulher, e usava uma pulseira dourada.
O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.