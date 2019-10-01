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Cariacica

Homem é executado e abandonado às margens da Leste-Oeste

A vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos, tatuagens no braço direito, sendo uma delas, o desenho de um rosto de mulher, e usava uma pulseira dourada.

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 10:48

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

01 out 2019 às 10:48
Um homem, ainda não identificado pela polícia, foi executado com pelo menos 10 tiros. O corpo foi encontrado às 7h30 desta terça-feira (01) às margens da Rodovia Leste-Oeste no bairro Vila Isabel, em Cariacica.
A vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos, tatuagens no braço direito, sendo uma delas, o desenho de um rosto de mulher, e usava uma pulseira dourada.
O crime será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória.

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