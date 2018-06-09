Homem é executado com mais de 15 tiros na Serra

Um homem de 38 anos foi executado com aproximadamente 15 tiros em Serra Dourada II, na Serra, na noite desta sexta-feira (8).
De acordo com investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Fábio Júnior da Silva Dias não tinha profissão e possuía várias passagens pela polícia, que não informou por quais crimes ele respondia.
Fábio foi executado na Avenida Goiânia. A polícia encontrou 16 perfurações no corpo dele. A DHPP não informou a dinâmica do crime, que aconteceu por volta das 20h40.