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Violência

Homem é executado a tiros em Cachoeiro

Duas pessoas foram assassinadas no bairro Aquidaban em menos de 24 horas

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 12:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 12:24
Alan morreu no local do crime Crédito: Internauta Via WhatsApp
Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19) no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O atirador fugiu a pé e não foi reconhecido por testemunhas. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Alan Cristian de Barros estava em uma motocicleta e parou em uma esquina para conversar com um conhecido, por volta das 21h14. Ele foi surpreendido por um bandido que chegou atirando em sua direção. Foram efetuados nove disparos com arma de calibre 9 mm.
Outras pessoas não foram atingidas pelos disparos. O atirador fugiu a pé pelas margens do Rio Itapemirim. Este é o segundo homicídio registrado no bairro em menos de 24 horas. Lorival Miranda, de 51 anos, foi assassinado próximo a Superintendência Regional de Saúde na noite de quarta-feira (18).
Os dois casos estão sendo investigados pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. Até o momento a motivação e autoria são desconhecidas. Denúncias podem ser feitas pelo Disque  Denúncia pelo número 181.
Homem é morto a tiros em Cachoeiro
 

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