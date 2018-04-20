Homem é executado a tiros em Cachoeiro

Alan morreu no local do crime Crédito: Internauta Via WhatsApp

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (19) no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O atirador fugiu a pé e não foi reconhecido por testemunhas. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que Alan Cristian de Barros estava em uma motocicleta e parou em uma esquina para conversar com um conhecido, por volta das 21h14. Ele foi surpreendido por um bandido que chegou atirando em sua direção. Foram efetuados nove disparos com arma de calibre 9 mm.

Outras pessoas não foram atingidas pelos disparos. O atirador fugiu a pé pelas margens do Rio Itapemirim. Este é o segundo homicídio registrado no bairro em menos de 24 horas. Lorival Miranda, de 51 anos, foi assassinado próximo a Superintendência Regional de Saúde na noite de quarta-feira (18).

Os dois casos estão sendo investigados pela Delegacia de Crimes Contra a Vida. Até o momento a motivação e autoria são desconhecidas. Denúncias podem ser feitas pelo Disque  Denúncia pelo número 181.

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