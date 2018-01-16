Homem é espancado após tentar estuprar a própria filha em Cachoeiro

Um homem de 43 anos foi espancado e preso após tentar estuprar a própria filha, uma menina de um ano de idade. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (15) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso esta sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.
A mãe da criança contou para a Polícia Militar que flagrou o companheiro tentando abusar da criança. O suspeito fugiu do local antes da viatura chegar, mas ele foi cercado por populares que descobriram a tentativa de estupro e o agrediram. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, mas por causa da gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia.
Ainda de acordo com a PM, ao chegar na UPA foi constatado que, após as agressões, o suspeito estava com um sangramento no pulmão. Ele foi autuado em flagrante, mas ficou internado sob escolta da Polícia Militar. Ele recebeu alta na manhã desta terça-feira (16)
O Conselho Tutelar foi acionado pela assistente social do Hospital Infantil São Francisco de Assis, para onde a criança foi encaminhada e acompanha o caso. A presidente do Conselho, Cláudia Beatriz, conversou com a mãe da vítima. A médica vai examinar a criança, que está bem e nenhuma lesão foi encontrada no corpo dela. A mãe tem outra criança de três anos e ela disse que essa foi a primeira vez que ela notou algo diferente, contou.
A vítima vai ser encaminhada para fazer exame de corpo de delito na tarde desta terça-feira no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.