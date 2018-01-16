Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é espancado após tentar estuprar a própria filha em Cachoeiro

Não foram encontradas lesões no corpo da criança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 13:40

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 13:40

Vítima da tentativa de estupro foi levada para o Hospital Infantil de Cachoeiro Crédito: Beatriz Caliman
Um homem de 43 anos foi espancado e preso após tentar estuprar a própria filha, uma menina de um ano de idade. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (15) no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O caso esta sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar.
A mãe da criança contou para a Polícia Militar que flagrou o companheiro tentando abusar da criança. O suspeito fugiu do local antes da viatura chegar, mas ele foi cercado por populares que descobriram a tentativa de estupro e o agrediram. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa, mas por causa da gravidade dos ferimentos, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia.
Ainda de acordo com a PM, ao chegar na UPA foi constatado que, após as agressões, o suspeito estava com um sangramento no pulmão. Ele foi autuado em flagrante, mas ficou internado sob escolta da Polícia Militar. Ele recebeu alta na manhã desta terça-feira (16)
O Conselho Tutelar foi acionado pela assistente social do Hospital Infantil São Francisco de Assis, para onde a criança foi encaminhada e acompanha o caso. A presidente do Conselho, Cláudia Beatriz, conversou com a mãe da vítima. A médica vai examinar a criança, que está bem e nenhuma lesão foi encontrada no corpo dela. A mãe tem outra criança de três anos e ela disse que essa foi a primeira vez que ela notou algo diferente, contou.
A vítima vai ser encaminhada para fazer exame de corpo de delito na tarde desta terça-feira no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados